У детского сада в Кузбассе открыли необычную песочницу

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В Междуреченске Кемеровской области торжественно открыли необычную песочницу.
Она находится на территории детского сада №6 «Ромашка», сообщает издание «Сiбдепо».
Новое место развлечения малышей вместе с сотрудниками городской администрации и родителями воспитанников торжественно открыл мэр города Сергей Перепилищенко. Градоначальник перерезал красную ленточку, дав старт работе масштабной песочницы.
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Новое место развлечения малышей вместе с сотрудниками городской администрации и родителями воспитанников торжественно открыл мэр города Сергей Перепилищенко. Градоначальник перерезал красную ленточку, дав старт работе масштабной песочницы.
«Это не только познавательно и полезно, но и практично. Поэтому я всех поздравляю с этим событием», – сказал Перепилищенко.Как отмечает издание, в большой песочнице имеются массивные декоративные элементы и игрушки для игр с песком.
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Лора Луганская