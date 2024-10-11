Депутат Лантратова предложила предоставлять педагогам бесплатную юрпомощь

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обеспечить российских педагогов бесплатной юридической помощью.
Она пояснила, что сегодня люди этой профессии являются одной из самых незащищённых групп населения. Кроме того, нередки случаи хамского поведения в отношении педагогов, фиксация и распространение фото и видеоматериалов с ними, порочащих их честь и достоинство, в связи с чем юридическая помощь оказывается очень необходимой для них.
До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 20% молодых педагогов работают в столичных школах искусств. По её словам, многие из них уже выступают на ведущих сценах в России и в мире.
Ранее заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявлял, что штрафы за оскорбление педагогов вряд ли значительно решат данную проблему.
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Педагог Луховицкий усомнился в эффективности штрафов против оскорблений учителей
«В этой связи одной из государственных задач должно стать формирование уважительного и почтительного отношения к учителям, что будет являться показателем здорового и гармоничного развития общества», — приводит RT комментарий Лантратовой.
До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 20% молодых педагогов работают в столичных школах искусств. По её словам, многие из них уже выступают на ведущих сценах в России и в мире.
«Несмотря на возраст, они добились высоких результатов — стали призерами всероссийских и международных конкурсов», — приводят «Известия» слова Сергуниной.
Ранее заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявлял, что штрафы за оскорбление педагогов вряд ли значительно решат данную проблему.
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Мелисса Тимофеева