Учитель химии разлил опасный раствор брома на школьника в Москве

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Учитель разлил опасный раствор брома на подростка в московской школе №1476. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл несколько часов назад на уроке химии. Девятиклассник получил химические ожоги, его экстренно госпитализировали.
Врачи оценивают состояние ребёнка как удовлетворительное. Раствор попал на область тела в районе бёдер.
Подчеркнём, что даже 0,001% брома в воздухе вызывает раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа. Уже при 0,02% возникает удушье, спазмы, проблемы с дыхательными путями. При попадание на кожу бром вызывает зуб и язвы.
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Врачи оценивают состояние ребёнка как удовлетворительное. Раствор попал на область тела в районе бёдер.
Подчеркнём, что даже 0,001% брома в воздухе вызывает раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа. Уже при 0,02% возникает удушье, спазмы, проблемы с дыхательными путями. При попадание на кожу бром вызывает зуб и язвы.
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Анастасия Чинкова