«Социальная ипотека» помогла учителю из Липецка приобрести квартиру в Подмосковье

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Учительница русского языка и литературы переехала в Подмосковье из Липецкой области, воспользовавшись программой социальной ипотеки, которая позволила ей приобрести в Люберцах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Я веду предметы, которые являются основополагающими для нашего народа. Русский язык — это наш государственный язык. Если говорить о литературе, у нас столько выдающихся, талантливых творческих людей! Россия просто сокровищница в этой сфере!» — рассказывает Близнюк. «Теперь у меня уютная, хорошая, а, главное, своя „однушка“. Приоритетом для меня было наличие ремонта. Дом практически новый, сдан два года назад. Все очень нравится!» — говорит учитель.
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Дайана Хусинова