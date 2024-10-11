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«Социальная ипотека» помогла учителю из Липецка приобрести квартиру в Подмосковье

11 октября 2024, 10:20
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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Учительница русского языка и литературы переехала в Подмосковье из Липецкой области, воспользовавшись программой социальной ипотеки, которая позволила ей приобрести в Люберцах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Надежда Близнюк, стаж которой составляет более 28 лет, работает в МОУ СОШ № 28 уже более 10 лет. Она рассказывает, что мечтала стать учителем ещё в начальной школе.

«Я веду предметы, которые являются основополагающими для нашего народа. Русский язык — это наш государственный язык. Если говорить о литературе, у нас столько выдающихся, талантливых творческих людей! Россия просто сокровищница в этой сфере!» — рассказывает Близнюк.


Долгое время Надежда была вынуждена снимать жильё, но узнала о региональной программе улучшения жилищных условий и подала заявку. Она выбрала квартиру недалеко от школы.

«Теперь у меня уютная, хорошая, а, главное, своя „однушка“. Приоритетом для меня было наличие ремонта. Дом практически новый, сдан два года назад. Все очень нравится!» — говорит учитель.
Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Медики, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры также могут воспользоваться этой программой для приобретения собственного жилья.

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#липецкая область
Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта
11 октября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения законодательства в сфере перевозок на трамваях, троллейбусах и такси, сообщается на сайте прокуратуры.
Основная цель этой проверки — снижение числа дорожно-транспортных происшествий, предотвращение скоплений пассажиров на остановках и обновление подвижного состава общественного транспорта.

Генпрокуратура также оценит доступность общественного транспорта в стране и проверит тарифы на проезд. В рамках проверки будут изучены вопросы планирования и развития регулярных перевозок, включая установление, изменение и отмену маршрутов на муниципальном, межмуниципальном и межрегиональном уровнях, а также проведение конкурсов на обслуживание этих маршрутов.

Надзорные мероприятия охватят и перевозчиков, с акцентом на соблюдение условий их отбора, организацию работы водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и создание условий для повышения квалификации сотрудников.

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Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании
Ura.ru опубликовал фото генерала армии Сергея Суровикина на спецзадании в Африке
11 октября 2024, 10:41

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Генералу армии, герою России Сергею Суровикину исполнилось 58 лет. Ura.ru публикует в своем Telegram-канале фотографию генерала на спецзадании в Африке.
Согласно информации источника, многие не могут поздравить Суровикина с праздником, так как ничего не знают о его конкретном местонахождении. По словам одного из знакомых военного начальника, в настоящее время с Суровикиным все в порядке.



На предоставленных снимках Суровикин выглядит веселым и бодрым.

Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.

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#сво
#чвк
#рф
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В библиотеках Московской области создают комфортные условия для посетителей с ОВЗ
11 октября 2024, 10:40

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Всемирный день белой трости отмечается 15 октября. Создание доступной среды в библиотеках Подмосковья является важным условием обеспечения равных возможностей в предоставлении библиотечных услуг, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Библиотеки Московской области оснащены пандусами, подъёмниками и специальными обозначениями для читателей с ограниченными возможностями здоровья.

При формировании фондов учитываются потребности посетителей с ОВЗ: закупаются книги с крупным шрифтом, а в 180 библиотеках есть специализированный фонд на шрифте Брайля.

В 130 библиотеках региона подписаны соглашения с Российской государственной библиотекой для слепых и Тверской областной библиотекой имени А. В. Суворова о временном использовании и заказе не только книг, напечатанных шрифтом Брайля, но и аудиокниг, тактильных рукодельных изданий и рельефно-графических материалов. Эти книги могут быть заказаны и другими структурными подразделениями, что расширяет возможности доступа к информации во всех библиотеках Подмосковья.

Московская губернская универсальная библиотека участвовала в разработке проекта библиотеки для Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых людей с ограниченными возможностями. Были выбраны книги на шрифте Брайля для передачи в дом-интернат, а также популярные пластинки — более полутора тысяч наименований.

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#книги
#библиотеки
#минкульттуризма мо
#здоровье
#московская область
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В Подмосковье начали проводить вечерние рейды для снижения смертности на ж/д
11 октября 2024, 10:21

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Вечерние профилактические рейды, направленные на снижение смертности на железной дороге, стартовали в Московской области, в них участвуют представители муниципальных администраций и сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Участники рейдов пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — объяснили в министерстве.
Кроме того, на ж/д станциях организованы постоянные дежурства.

Отмечается, что с начала года в Московской области произошло 153 смертельных несчастных случая на объектах железнодорожной инфраструктуры. Более половины из них произошло в тёмное время суток, а самым аварийным периодом стал осенне-зимний.

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#железная дорога
#рейды
#безопасность
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 октября составила четыре балла
11 октября 2024, 09:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Утром в пятницу, 11 октября, загруженность дорог Московской области оценивается на уровне 4 баллов. Согласно информации от Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные проблемы с движением возникают на пути к Москве на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублёво-Успенском и Пятницком шоссе.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать резких манёвров, чтобы снизить риск возникновения пробок и аварийных ситуаций на дорогах.

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#пробки
#минтранс мо
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Лесным пожарным Подмосковья передали три джипа
11 октября 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Три полноприводных автомобиля Lada Niva Travel передали лесопожарным формированиям Московской области, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Эти автомобили будут использоваться для транспортировки расчетов или групп лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением в Ногинском, Подольском-«Русский лес» и Клинском-Истринском филиалах Центрлесхоза», — рассказал глава Комлесхоза области Евгений Агулов.
Отмечается, что машины были приобретены на средства бюджета Московской области, сэкономленные при закупках. Автомобиля оснащены средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому всегда можно узнать их местоположение.

В ведомстве также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах Московской области чревато крупными штрафами: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность образовательного комплекса в ЖК «Тетрис» достигла 60%
11 октября 2024, 09:28

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Образовательный комплекс в жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске готов на 60 %. Застройщик ГК «Садовое кольцо» строит социальный объект для 420 детей в рамках комплексного развития территории (КРТ) за счёт внебюджетных средств. Комплекс смогут посещать 160 учеников начальной школы и 260 воспитанников детского сада, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время в здании образовательного учреждения продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада и монтажу витражей. Также ведутся электромонтажные работы и прокладка наружных сетей. Специалисты приступили к установке современного лифтового оборудования.

На территории дошкольного образовательного центра начались работы по благоустройству. Строители создают современный школьный двор для будущих учеников: устанавливают спортивные площадки с качественным покрытием и оборудованием для занятий, оборудуют площадки для изучения правил дорожного движения и метеорологических наблюдений.

Во дворе комплекса будут высажены деревья, кустарники и газоны. Общая площадь озеленения составит более 6,6 тыс. кв. м.

В рамках проекта в жилом комплексе «Тетрис» планируется построить девять ярких жилых домов и образовательный комплекс. На территории комплекса будут созданы площадки для подвижных игр и занятий спортом, а также всесезонное беговое пространство. Таким образом, для жителей будет создана комфортная среда с необходимой инфраструктурой.

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#московская область
#красногорск
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В Серпуховском отделении «Единой России» провели мастер-класс по оказанию первой помощи
11 октября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о Серпухов

В Серпуховском Центре «Единые» совместно с «Молодой гвардией Единой России» и волонтерами-медиками из Серпуховского отделения «Волонтеры-медики» было проведено обучающее мероприятие по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Знания могут быть полезны как в повседневной жизни, так и при помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции.

После завершения мастер-класса участники могут освоить универсальный алгоритм оказания первой помощи, научиться оценивать состояние пострадавшего и изучить основные навыки по оказанию первой помощи.

«Оказание первой помощи — это алгоритм действий, который можно выучить и применять на практике. Любой человек может оказаться в чрезвычайной ситуации, а знание и неравнодушие может спасти кому-то жизнь», — подчеркнул руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.
В конце мероприятия все участники сдали свои фонарики в пункт приема гуманитарной помощи, расположенный на базе Дворца молодежи. Этот полезный инвентарь будет отправлен в зону проведения специальной военной операции.

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#первая помощь
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Певец Игорь Корнилов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
11 октября 2024, 07:14

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил композитор и певец Игорь Корнилов. Об этом проинформировал корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
По словам Корнилова, он впервые оказался в этом месте. Композитор отметил, что для него стало откровением, как грамотно организован процесс с момента подачи заявления. Певец также рассказал, что ему удалось пообщаться с психологом.

Игорь Корнилов исполнил несколько музыкальных композиций для зрителей и пожелал военнослужащим удачи.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Он начал свою работу 1 апреля 2023 года. Прием граждан осуществляется: будни — с 9:00 до 18:00, суббота — с 9:00 до 16:00, воскресенье — с 9:00 до 15:00.

Помимо этого, записаться можно онлайн на портале mos.ru, а дополнительную информацию получить по горячей линии: 117.

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