Депутат Лантратова предложила сделать бесплатными детсады для многодетных

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать бесплатным посещение дошкольных учреждений для детей из многодетных семей.
Она объяснила это ролью многодетной семьи в современном обществе, поскольку именно благодаря ей обеспечивается повышение суммарного коэффициента рождаемости.
До этого сообщалось, что почти 3 тыс. школьников посетили промышленные предприятия Москвы в январе – марте. Так, в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» дети посещают промышленные предприятия и знакомятся с технологическим процессом производства. Отмечается, что к проекту уже присоединились более 60 тыс. предприятий.
Ранее сообщалось, что юные лесоводы из школьного лесничества «Планета», организованного в Каменской средней школе, совершили познавательную прогулку в лес.
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«Ключевую поддержку многодетным родителям в воспитании детей оказывают дошкольные образовательные учреждения, так как благодаря им родители могут работать. Размер средней родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения составляет 3,6 тыс. рублей в месяц. В расчёте на троих детей это будет 10,8 тыс. рублей», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.
До этого сообщалось, что почти 3 тыс. школьников посетили промышленные предприятия Москвы в январе – марте. Так, в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» дети посещают промышленные предприятия и знакомятся с технологическим процессом производства. Отмечается, что к проекту уже присоединились более 60 тыс. предприятий.
«В 2024 году участниками проекта стали столичные компании 16 отраслей. За январь – март для школьников провели свыше 165 экскурсий. Молодые люди посещают промпредприятия столицы, знакомятся с технологическим процессом производства, изучают работу станков и оборудования, наблюдают за действиями специалистов», – приводит АГН «Москва» руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Ранее сообщалось, что юные лесоводы из школьного лесничества «Планета», организованного в Каменской средней школе, совершили познавательную прогулку в лес.
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Мелисса Тимофеева