Школьники с лесничими защитили от разрушений муравейники Наро-Фоминска

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Юные лесоводы из школьного лесничества «Планета», организованного в Каменской средней школе, совершили познавательную прогулку в лес. Их сопровождали сотрудники Каменского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала Мособллеса, сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
«Лесничие-наставники рассказали об уникальных местах на территории лесного фонда и об их обитателях, в том числе о муравьях. Они подчеркнули, что муравейники нуждаются в охране от разрушений, которые происходят из-за человека, животных и птиц. Муравьиные дома часто повреждает и транспорт. Ребята прониклись сочувствием к крохотным санитарами леса и поняли, почему эти полезные насекомые нуждаются в нашей защите», – говорится в сообщении.В Комитете лесного хозяйства Московской области добавили, что дети с наставниками оградили два небольших муравейника, чтобы предотвратить возможные разрушения.
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