Депутат Лантратова предложила систему начисления баллов за ГТО при поступлении

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать единую систему начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы.
Она пояснила, что такая система может популяризировать занятия спортом среди молодёжи.
До этого сообщалось, что выпускник лыткаринской гимназии набрал 300 баллов по трём предметам на ЕГЭ.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что после сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет провести экспертное обсуждение законопроекта его отмены
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«Прошу рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов для отличников ГТО при поступлении в вузы и предоставить позицию правительства РФ по данному вопросу», — приводит RT соответствующее обращение Лантратовой на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.
До этого сообщалось, что выпускник лыткаринской гимназии набрал 300 баллов по трём предметам на ЕГЭ.
«Александр Ноздрачев – выпускник лыткаринской гимназии №4. Он набрал 100 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ: русскому, математике и химии», – приводит АГН «Москва» сообщение регионального министерства образования.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что после сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет провести экспертное обсуждение законопроекта его отмены
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Мелисса Тимофеева