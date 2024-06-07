Сотрудники аппарата Мишоновой приехали в пункты приёма ЕГЭ после жалоб

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Московской области проверили пункты приёма Единого госэкзамена после жалоб родителей. Об этом сообщили в пресс-службе детского подмосковного омбудсмена Ксении Мишоновой.
В пятницу школьники сдавали ЕГЭ по иностранному языку и информатике. Как пояснила Мишонова, для посещения были выбраны школы с наибольшим количеством заявившихся на экзамен выпускников.
Она подчеркнула, что большинство металлоискателей имеет шкалу, по которой можно отличить гаджет от любой другой металлической вещи.
Мишонова посоветовала выпускникам в случае любых ЧП, не выходя из пункта приёма ЕГЭ, звонить по телефону: 8(495) 104-68-38.
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«Сотрудники аппарата вместе с помощниками городских прокуроров по надзору за соблюдением законодательства о несовершеннолетних выехали в пункты приёма экзаменов в Орехово-Зуево, Мытищах, Королёве и Люберцах. С особым вниманием мы следили за тем, как организован пропуск детей через рамки металлоискателя, соблюдались ли правила использования ручного металлоискателя и питьевой режим», – пояснила правозащитник.
Она подчеркнула, что большинство металлоискателей имеет шкалу, по которой можно отличить гаджет от любой другой металлической вещи.
«Важно, чтобы во время пропуска детей на ЕГЭ не было перегибов. Опытные сотрудники пунктов в основном прекрасно понимают, что именно звенит у ребёнка по делениям металлодетектора. Они всегда делают скидку на забывчивость и волнение выпускников. В пунктах, где мы сегодня присутствовали, никаких замечаний не было. У нескольких выпускников зазвенели рамки, но в основном из-за ремней и очков», – поделилась Мишонова.Уполномоченный отметила, что сами 11-классники хорошо знают правила и приходят в удобной одежде без ремней, молний и металлических застёжек, чтобы исключить любые инциденты.
Мишонова посоветовала выпускникам в случае любых ЧП, не выходя из пункта приёма ЕГЭ, звонить по телефону: 8(495) 104-68-38.
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Лора Луганская