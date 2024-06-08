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Рособрнадзор раскрыл возможные сроки обсуждения отмены ЕГЭ

08 июня 2024, 01:59
Фото: iStock/LuckyBusiness

Фото: iStock/LuckyBusiness

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет провести экспертное обсуждение законопроекта его отмены, передают «Известия».
«Соберем всех заинтересованных лиц и обсудим формат честной и прозрачной итоговой оценки знаний школьников», — заявил Музаев.

Пресс-служба правительства России сообщила изданию, что «в настоящее время законопроект в аппарат правительства не поступал».



«При поступлении будет рассмотрен в установленном порядке», – подчеркнули в кабмине.

Ранее стало известно, что в России хочтят отменить единый государственный экзамен. Закон в случае его принятия может вступить в силу 1 января 2025 года, результаты будут действовать еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

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