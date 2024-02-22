Депутат Лантратова предложила создать программу «Семейный дом»

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать новую федеральную программу «Семейный дом», предполагающую предоставление многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование.
Она отметила, что такая программа будет направлен на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости в стране в целом.
При этом, она предложила прекращать условия безвозмездного проживания только после смерти обоих многодетных родителей или продлевать, если один из потомков также создал многодетную семью и проживает в доме.
А депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме 27 февраля рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете размещения рекламы на сайтах иноагентов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что в России необходим единый государственный образовательный стандарт обучения начинающих предпринимателей.
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При этом, она предложила прекращать условия безвозмездного проживания только после смерти обоих многодетных родителей или продлевать, если один из потомков также создал многодетную семью и проживает в доме.
«Прошу рассмотреть возможность реализации федеральной программы «Семейный дом» и представить позицию правительства России по данному вопросу», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
А депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме 27 февраля рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете размещения рекламы на сайтах иноагентов.
«Сегодня на заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции мы поддержали во втором чтении законопроект о введении запретов для иноагентов распространять на своих информационных ресурсах рекламу физических и юридических лиц, а также – рекламировать сами информационные ресурсы иноагентов», – приводит АГН «Москва» сообщение парламентария в его Telegram-канале.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что в России необходим единый государственный образовательный стандарт обучения начинающих предпринимателей.
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Мелисса Тимофеева