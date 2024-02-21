Депутат Останина: первопричиной детской агрессии является равнодушие родителей

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Необходим комплексный подход к решению проблем с обеспечением безопасности образовательных организаций. Об этом корреспонденту «Радио 1» в кулуарах Госдумы рассказала председатель Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Беседы с родителями – это не тот метод, который поможет детям избежать проявления агрессии и попадания под влияние различных запрещённых группировок. Беседы являются лишь частью процесса воспитания, подчеркнула глава комитета.
А вот главной причиной того, что ребёнок вынужден оставаться один на один со своими проблемами, является отсутствие контакта с родителями.
В России в настоящее время ведётся активная работа по обеспечению безопасности в образовательных организациях. сейчас нет комплексного подхода к обеспечению безопасности. Каждое ведомство по-отдельности отчитывается об успехах проделанной работы, однако нет комплексного подхода, который позволил бы достичь общего положительного результата, заключила депутат.
21 февраля в Госдуме состоялись парламентские слушания «Обеспечение безопасности и в образовательных организациях: анализ проблем и предложений по их преодолению». Инициатором проведения мероприятия выступил Комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
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А вот главной причиной того, что ребёнок вынужден оставаться один на один со своими проблемами, является отсутствие контакта с родителями.
«Это (агрессия – ред.) реакция на отсутствие внимания к себе, любви к себе, возможности изложить свои проблемы, поэтому вопрос не только в разговорах, но и в личных поступках родителей», – подчеркнула Останина.Она напомнила, что в России было создано «Движение первых» (общероссийское общественно-государственное движение). Однако далеко не все дети являются его участниками. При этом не вовлечённые в эту деятельность могут также агрессивно отреагировать на своих сверстников, которые являются лидерами.
«Здесь без триединого: родитель, учитель и ребёнок – не обойтись», – отметила собеседница «Радио 1».Вместе с тем, ребёнок не всегда находится рядом со своей семьёй, уделяя время посещению школы, прогулкам, соцсетям. В связи с этим, чтобы обеспечить хорошее психическое здоровье и воспитание ребёнка, общественное пространство должно быть пронизано добротой. Кардинально изменить мироустройство невозможно, однако необходимо осознавать, что дети копируют различные поведенческие модели общества, подчеркнула Останина.
В России в настоящее время ведётся активная работа по обеспечению безопасности в образовательных организациях. сейчас нет комплексного подхода к обеспечению безопасности. Каждое ведомство по-отдельности отчитывается об успехах проделанной работы, однако нет комплексного подхода, который позволил бы достичь общего положительного результата, заключила депутат.
21 февраля в Госдуме состоялись парламентские слушания «Обеспечение безопасности и в образовательных организациях: анализ проблем и предложений по их преодолению». Инициатором проведения мероприятия выступил Комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
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Анастасия Чинкова