Депутат Лантратова: Родителям военных надо разрешить брать отпуск вместе с ними

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev
Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить родителям военных брать отпуск одновременно с ними.
Она напомнила, что по закону, супругам военных уже разрешена такая мера. Также парламентарий отметила, что военным в период отпуска важно проводить время и с родителями. Кроме того, подобные запросы поступают ей и от самих граждан.
Ранее сообщалось, что власти Республики Коми подготовили список мер поддержки семей с детьми в 2024 году. Как передаёт «Царьград», с начала этого года в 10 раз вырастет ежемесячное пособие для беременных. Выплата составит 10 тыс. рублей и будет доступна с 12-й недели беременности вплоть до появления ребёнка на свет.
Читайте также:
Депутат Фёдоров предложил в 10 раз повышать неоплаченные штрафы для иноагентов
Депутат Сухарев предложил отпуск для военных при рождении ребёнка
Бессараб назвала замечательной идею отпуска для военных при рождении ребёнка
«Прошу рассмотреть целесообразность установления права родителей военнослужащих на предоставление отпуска одновременно с отпуском военнослужащих и представить позицию министерства по данному вопросу», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Читайте также:
Депутат Фёдоров предложил в 10 раз повышать неоплаченные штрафы для иноагентов
Депутат Сухарев предложил отпуск для военных при рождении ребёнка
Бессараб назвала замечательной идею отпуска для военных при рождении ребёнка
Мелисса Тимофеева