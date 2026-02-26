Депутат Лантратова: в детских садах нужны игрушки, несущие здоровые ценности
Минпросвещения прорабатывает создание перечня игрушек для детских садов. В Госдуме считают, что в него должны войти преимущественно отечественные изделия, отражающие российскую культуру.
Об этом заявила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в интервью «Газета.ru». По её словам, точный список пока обсуждается с экспертами, однако приоритет планируется отдать матрешкам, неваляшкам, деревянным игрушкам с хохломской, гжельской и городецкой росписью, куклам в народных костюмах и наборам по русским сказкам. Игрушечное оружие и «пугающие» образы в перечень включать не предполагается.
Лантратова также допустила, что популярные зарубежные игрушки вроде Labubu, Хаги Ваги, Barbie и Monster High в список не попадут. По её мнению, акцент должен быть на мирных и созидательных играх, формирующих дружбу и уважение к старшим. При этом депутат Анатолий Вассерман ранее предлагал включить в реестр и копии оружия, считая важным формирование у детей представления о нём.
