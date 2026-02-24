В систему школьного питания Петербурга начали внедрять ИИ

24 февраля 2026, 11:42

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Начальник петербургского Управления социального питания Алена Мироненко в эфире «Радиоклуба на Карповке» рассказала, как кормят петербургских школьников.





По ее словам, ведомство сопровождает все социальное питание, в том числе в школах, детских садах и больницах. Так, сотрудники проверяют качество продуктов, а также уже готовых блюд. А меню составляется по рекомендациям санитарных правил и норм.



Мироненко добавила, что в систему школьного питания уже начали внедрять искусственный интеллект, который уже помогает проверять наличие спецодежды у сотрудников, а также отсутствие посторонних людей в пищеблоке.





«На следующем этапе мы будем внедрять проверку правильности вложений — чтобы использованные продукты соответствовали технологической карте. Родители могут воспользоваться онлайн-меню — это очень удобная вещь», — приводит «Петербургский дневник» слова Мироненко.