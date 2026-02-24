Достижения.рф

В России появится перечень игрушек, соответствующих традиционным ценностям

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Минпросвещения разрабатывает перечень игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.



По его словам, планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. В документ войдёт минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, которые способствуют развитию ребёнка и отражают традиционные ценности российского народа.

Кравцов отметил, что уже в дошкольном возрасте дети будут знакомиться с историческими деятелями России, культурными традициями, народными художественными промыслами и достижениями страны.

Иван Мусатов

