В России появится перечень игрушек, соответствующих традиционным ценностям
Минпросвещения разрабатывает перечень игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. В документ войдёт минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, которые способствуют развитию ребёнка и отражают традиционные ценности российского народа.
Кравцов отметил, что уже в дошкольном возрасте дети будут знакомиться с историческими деятелями России, культурными традициями, народными художественными промыслами и достижениями страны.
