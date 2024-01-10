Депутат Лантратова заявила о необходимости социальных полок в магазинах

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Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что социальные полки с бесплатными продуктами для пенсионеров и социально незащищённых категорий граждан смогут оказать определённую помощь таким группам населения.
«Много лет назад, работая ответственным секретарём СПЧ, я поднимала эту тему, проанализировав международный опыт. Идея в том, чтобы магазины создавали «социальные полки», где нуждающиеся пенсионеры и другие социально уязвимые категории могли бы бесплатно брать продукты с истекающим сроком годности. Но не с истёкшим, не просроченные товары, а близкие к окончанию срока годности», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.
Ранее Яна Лантратова выступила за распространение звания «Ветеран труда» на всех лиц, имеющих значительный стаж трудовой деятельности в определённых профессиях. Она напомнила, что сейчас люди, имеющие это звание, имеют ряд льгот за добросовестный многолетний труд.
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