Отцы получат право на отпуск для поддержки беременных жён

13 сентября 2025, 02:46

В Госдуме предложили ввести оплачиваемый отпуск для мужей беременных женщин

Фото: Istock/ANGHI

Депутаты Государственной думы Сергей Миронов и Яна Лантратова направили вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о введении пятидневного оплачиваемого отпуска для мужчин, чьи супруги находятся на поздних сроках беременности.





Согласно предложению, отпуск продолжительностью до пяти календарных дней можно будет использовать в любой момент начиная с 30-й недели беременности. Это позволит мужчинам сопровождать супруг на медицинских обследованиях и оказывать необходимую психологическую поддержку.



В разговоре с РИА Миронов отметил, что эта мера снизит уровень стресса у беременных женщин и создаст условия для ответственного отцовства.





«Участие отца — не просто моральная поддержка, а реальный вклад в здоровье мамы и малыша», — подчеркнула Лантратова.