Госдума ужесточила штрафы за отсутствие автокресла в машине
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказаний за перевозку детей без автокресла. Соответствующая информация появилась на официальном сайте палаты парламента.
Инициатива предполагает внести правки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Авторы проекта ожидают, что такие меры помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Согласно тексту документа, для обычных граждан размер штрафа увеличится с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностные лица будут платить вместо 25 тысяч рублей 50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа возрастёт со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
