Депутат Марченко призвал штрафовать кинотеатры за показ фильма «Рэмбо»

28 января 2026, 13:30

Фото: iStock/LeMusique

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил штрафовать онлайн-кинотеатры на три миллиона рублей за показ фильмов, в которых, по его мнению, искажается образ российских и советских военных. В качестве примера парламентарий привёл серию «Рэмбо».





По словам Марченко, в этих фильмах «наших доблестных военных выставляют не в самом лучшем свете», тогда как американские солдаты показаны героями. Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», аналогичные претензии депутат высказал к фильмам о «русской мафии», где россияне изображены «в качестве бандитов и пьяниц».





«Я считаю, что за такое нужно сразу штрафовать — например, на три миллиона рублей. Мне было неприятно это смотреть, потому что это оскорбительно», — отметил Марченко на заседании комитета Госдумы по защите семьи.