Депутат ответил, когда повысят выплаты инвалидам и ветеранам

28 января 2026, 11:23

Нилов: выплаты инвалидам и ветеранам повысят с 1 февраля

Фото: istockphoto/Stanislav Sablin

С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.