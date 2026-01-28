Депутат ответил, когда повысят выплаты инвалидам и ветеранам
С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, ежемесячная выплата инвалидам первой группы вырастет до 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, получивших инвалидность, она увеличится до 8794 рублей. Выплаты ветеранам боевых действий составят 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей.
Нилов отметил, что индексация затронет всех получателей, включая детей-инвалидов. Перерасчет сделают автоматически — обращаться с заявлениями не требуется. В Минтруде ранее уточняли, что с 1 февраля на 5,6 процента, исходя из фактической инфляции за прошлый год, проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций.
