Физик в США определил местоположение библейского рая
Американский физик и бывший преподаватель Гарвардского университета Майкл Гильен заявил, что, по его мнению, ему удалось определить возможное местоположение библейского рая. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
По версии ученого, рай может находиться за пределами космологического горизонта — границы наблюдаемой Вселенной. Гильен предположил, что за этой чертой время перестает существовать в привычном понимании: там отсутствуют прошлое, настоящее и будущее. По его словам, такое состояние соответствует описанию рая в Библии. Физик подчеркнул, что речь идет не о конкретном месте в пространстве, а о фундаментальной области реальности, недоступной для прямого наблюдения и измерений современными научными методами.
В то же время большинство астрономов не разделяют точку зрения Гильена. Они отмечают, что за пределами наблюдаемой Вселенной, скорее всего, продолжается космическое пространство, которое невозможно увидеть из-за ограниченной скорости света, а не некая «вневременная» область.
