Физик в США определил местоположение библейского рая

28 января 2026, 11:59

Фото: iStock/RomoloTavani

Американский физик и бывший преподаватель Гарвардского университета Майкл Гильен заявил, что, по его мнению, ему удалось определить возможное местоположение библейского рая. Об этом сообщает издание Daily Mirror.