Россияне не видят маркировки звонков от банков
Российские пользователи с 27 января перестали видеть на экранах телефонов привычные пометки «банк» или названия Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка при входящих звонках.
Как пишет РБК со ссылкой на источники в финансовом секторе и телеком-компаниях, а также на собственную проверку, «большая четверка» операторов («МТС», «МегаФон», «Билайн» и «Т2 Мобайл») отключила идентификацию таких вызовов. Это объясняется тем, что кредитные организации до сих пор не заключили с ними договоры на обязательный сервис.
По словам представителя «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и собеседника в одном из других операторов, с 27 января звонки от компаний без оформленного договора сопровождаются отметкой «без маркировки». В результате в день вступления изменений в силу вызовы от «Сбера» и Альфа-Банка перестали отображаться как банковские. Вместо стандартной подписи на экране появлялась надпись «звонок без маркировки».
Проверить работу сервиса для ВТБ корреспонденту не удалось. В службе поддержки банка сообщили, что заказать обратный звонок сейчас нельзя, и предложили клиенту связаться с банком самостоятельно.
Операторы «большой четверки» не стали напрямую отвечать на вопрос о том, согласовывались ли условия по маркировке с крупнейшими банками. Однако в двух компаниях подтвердили, что с 27 января действует единый подход.
