Россияне не видят маркировки звонков от банков

28 января 2026, 13:01

РБК: операторы отключили маркировку звонков от банков у россиян

Российские пользователи с 27 января перестали видеть на экранах телефонов привычные пометки «банк» или названия Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка при входящих звонках.