Депутат Матвейчев восхитился подвигом женщин-шахтеров во времена ВОВ
Спецпроект Life.ru «Фронт под землей: неизвестный подвиг женщин‑шахтеров» поддержал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Развернутый комментарий он дал в беседе с журналистом издания.
Парламентарий подчеркнул особую значимость темы для себя, так как сам он родом из Новокузнецка, а бабушка его школьного друга была одной из женщин‑шахтеров военного времени. По словам депутата, в те времена работа шахт не была столь автоматизированной, как сегодня, а уголь приходилось возить на подводах, запряженных лошадьми. При этом спускаться в забой было крайне опасно, потому что современные технологические нормы не применялись, и существовала серьезная угроза обвалов.
«Все то, что когда-то ложилось на плечи мужчин, тогда легло на плечи женщин. Они потом стали ветеранами труда, их наградили орденами, но это было действительно очень тяжелое время. Отличный проект, о котором стоит рассказывать», — поделился мнением Матвейчев.Напомним, к 8 Марта Life.ru представил интерактивный спецпроект, посвященный женщинам, которые во время Великой Отечественной войны заменили в шахтах мужчин, ушедших на фронт. Преодолевая страх и свои физические пределы, они проводили под землей ежедневно по 10-12 часов без опыта и подготовки.