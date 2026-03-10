Депутат Матвейчев восхитился подвигом женщин-шахтеров во времена ВОВ

10 марта 2026, 04:51

Фото: iStock/Adam88xx

Спецпроект Life.ru «Фронт под землей: неизвестный подвиг женщин‑шахтеров» поддержал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Развернутый комментарий он дал в беседе с журналистом издания.





Парламентарий подчеркнул особую значимость темы для себя, так как сам он родом из Новокузнецка, а бабушка его школьного друга была одной из женщин‑шахтеров военного времени. По словам депутата, в те времена работа шахт не была столь автоматизированной, как сегодня, а уголь приходилось возить на подводах, запряженных лошадьми. При этом спускаться в забой было крайне опасно, потому что современные технологические нормы не применялись, и существовала серьезная угроза обвалов.



«Все то, что когда-то ложилось на плечи мужчин, тогда легло на плечи женщин. Они потом стали ветеранами труда, их наградили орденами, но это было действительно очень тяжелое время. Отличный проект, о котором стоит рассказывать», — поделился мнением Матвейчев.