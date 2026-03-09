«Только русский»: Певцов высказался об иностранных псевдонимах у российских артистов

09 марта 2026, 15:37

Депутат Певцов: у артистов РФ не должно быть иностранных псевдонимов

Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выступил против использования российскими артистами иностранных псевдонимов. В беседе с ТАСС он назвал акую практику «варварством» и заявил, что было бы правильно, если бы она влекла последствия.





Отвечая на вопрос о том, означает ли вступивший в силу с 1 марта закон о русификации вывесок запрет сценических имен на латинице, депутат призвал ориентироваться не на чьи‑то трактовки, а на сами нормы документа. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, люди, живущие в России и говорящие по‑русски, должны носить русские имена.





«И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский», — добавил Певцов.