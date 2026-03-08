В Подмосковье прошли демонстрации по случаю 8 марта

08 марта 2026, 14:16

Фото: администрация г.о. Щелково

В Подмосковье к 8 Марта прошла акция «Дорогая, ты права!», организованная активистами «Молодой Гвардии Единой России». Как сообщили в администрации, в ходе мероприятий жительницам региона подарили более тонны цветов.





В округах области молодогвардейцы провели шествия с креативными плакатами, флагами и поздравлениями. Главным символом стала большая растяжка со слоганом «Дорогая, ты права!», которую участники пронесли по центральным улицам городов — как знак уважения и признания роли женщин в обществе.



Акция стартовала 5 марта в Солнечногорске, там поздравления получили педагоги и медицинские работники, в том числе при участии блогера Александра Зарубина (Стоун). Одной из самых заметных площадок стало Домодедово — шествие растянулось почти на километр. Колонна прошла по улице Советской и вручила цветы женщинам социально значимых профессий — сотрудницам теплосетей, водоканала, МФЦ и врачам.



Фото: администрация г.о. Домодедово

Завершающим и центральным пунктом программы стало Щёлково. Несколько сотен участников прошли по городу, даря прохожим женщинам цветы. Финальной точкой стала станция скорой помощи, где активисты поздравили медиков. Колонну возглавили депутат Госдумы Александр Толмачёв и секретарь Щёлковского отделения партии Андрей Булгаков.





«К нам приехали мужчины из соседних городских округов: из Лосино-Петровского, из Звездного городка, из Фрязина, из Богородского. Мы организовали одно большое шествие, поздравили женщин на улицах городского округа. Я желаю нашим женщинам быть счастливыми, всегда помнить, что у них есть надежные мужчины — в качестве опоры и поддержки», — сказал Толмачев.