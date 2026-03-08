Достижения.рф

Милонов предложил дарить беременность на 8 Марта

Милонов призвал дарить женщинам на 8 Марта беременность
Виталий Милонов (Фото: Телеграм/govoritmilonov)

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался о том, что мужчины должны дарить женщинам на 8 марта. Его слова приводит телеграм-канал «Mash на Мойке».



По мнению парламентария, беременность — «самое лучшее и незабываемое», что представитель сильного пола может подарить своей второй половинке.

«На втором месте — копия военного контракта, что вы пошли защищать Родину. Отличный подарок, потому что ваша женщина будет вами гордиться», — отметил депутат.
В ироничной форме он добавил, что в этот праздник не стоит дарить мормышки, сверла, блесны и дрели.

Ранее в РПЦ напомнили, что в этом году Международный женский день выпадает на Великий пост, поэтому безудержное веселье неуместно, но поздравить женщин не будет грехом.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0