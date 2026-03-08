Милонов предложил дарить беременность на 8 Марта
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался о том, что мужчины должны дарить женщинам на 8 марта. Его слова приводит телеграм-канал «Mash на Мойке».
По мнению парламентария, беременность — «самое лучшее и незабываемое», что представитель сильного пола может подарить своей второй половинке.
«На втором месте — копия военного контракта, что вы пошли защищать Родину. Отличный подарок, потому что ваша женщина будет вами гордиться», — отметил депутат.В ироничной форме он добавил, что в этот праздник не стоит дарить мормышки, сверла, блесны и дрели.
Ранее в РПЦ напомнили, что в этом году Международный женский день выпадает на Великий пост, поэтому безудержное веселье неуместно, но поздравить женщин не будет грехом.