Милонов предложил дарить беременность на 8 Марта

08 марта 2026, 09:23

Милонов призвал дарить женщинам на 8 Марта беременность

Виталий Милонов (Фото: Телеграм/govoritmilonov)

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался о том, что мужчины должны дарить женщинам на 8 марта. Его слова приводит телеграм-канал «Mash на Мойке».





По мнению парламентария, беременность — «самое лучшее и незабываемое», что представитель сильного пола может подарить своей второй половинке.

«На втором месте — копия военного контракта, что вы пошли защищать Родину. Отличный подарок, потому что ваша женщина будет вами гордиться», — отметил депутат.