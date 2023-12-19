Депутат Мажуга поддержал обязательный урок труда в школах

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга поддержал предложение о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы России.
По его мнению, такие предметы не просто приучат школьников к хозяйственности, но и привьют трудолюбие как одну из особенностей культуры нашей страны.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий учащимся использовать смартфоны во время занятий в школе. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на Forbes, изначально законопроект предусматривал использования гаджетов школьниками исключительно для обучения, но потом этот пункт убрали, оставив только экстренные случаи.
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«Введение урока труда в школе, с одной стороны, станет помощью обучающимся в том, чтобы они в будущем адаптировались к жизни. С другой стороны, мне кажется, труд — вообще одна из особенностей нашей культуры. И мы должны, начиная со школы, прививать трудолюбие нашим обучающимся», — прокомментировал в беседе с RT Мажуга.
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Мелисса Тимофеева