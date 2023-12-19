Уроки труда станут обязательными в российских школах с 1 сентября 2024 года

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал новый закон о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября 2024 года. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно сообщению, обязательные уроки труда будут проводиться для учеников начальных и средних классов.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявлял, что такое решение повлияет на возвращение престижа рабочим специальностям. В российские школы вернутся слесарное и столярное дела, кройка, шитье.
Путин также подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов во время уроков в школе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение запрета на использование телефонах в школах, отмечал, что такая инициатива повысит качество образования и авторитет учителя.
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Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявлял, что такое решение повлияет на возвращение престижа рабочим специальностям. В российские школы вернутся слесарное и столярное дела, кройка, шитье.
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Элина Позднякова