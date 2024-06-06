Депутат Милонов: Арест «ведьмы» Алёны Полынь — спасение для людей

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал арест руководителя организации «Империя сильнейших ведьм» Алены Полынь (настоящее имя Елена Суликова) на два месяца.
По его мнению, такое решение является не просто наказанием для Полынь за незаконные услуги и одурачивание доверчивых граждан, а спасением для людей.
Ранее сообщалась, что глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь (Елена Суликова – настоящее имя) частично признала в суде свою вину.
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«Это не наказание Полынь, а спасение доверчивых людей, которых она вводила в заблуждение курсами или своими бредовыми магическими услугами. Когда она получит по заслугам, тогда мне будет её по-человечески жалко. Сейчас мне больше жалко тех пострадавших людей, которые к ней обратились. Она же жила за счёт обмана. Она ничего делать не умеет», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Милонов.
Ранее сообщалась, что глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь (Елена Суликова – настоящее имя) частично признала в суде свою вину.
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Мелисса Тимофеева