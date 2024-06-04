В доме главы «Империи сильнейших ведьм» проходят обыски

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В доме главы «Империи сильнейших ведьм» Елены Суликовой ака Елена Полынь сейчас идут обыски, пишет Mash.
Женщину задержали в Ивантеевке. Ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
Как поясняет региональный СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года женщина продавала запрещённую литературу. Там были призывы нападать на священников православной церкви. Также она публиковала в соцсетях в видео, которые унижали верующих.
При обысках у Елены Бафометовны нашли куклы вуду, чёрные свечи, статуэтки бесов и картину с золотым тельцом-осеменителем.
Пять лет назад женщина подала заявление в Савёловский суд на депутата Госдумы. Она оскорбилась, что её подруг-чародеек высмеяли на федеральном телевидении.
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Как поясняет региональный СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года женщина продавала запрещённую литературу. Там были призывы нападать на священников православной церкви. Также она публиковала в соцсетях в видео, которые унижали верующих.
При обысках у Елены Бафометовны нашли куклы вуду, чёрные свечи, статуэтки бесов и картину с золотым тельцом-осеменителем.
Пять лет назад женщина подала заявление в Савёловский суд на депутата Госдумы. Она оскорбилась, что её подруг-чародеек высмеяли на федеральном телевидении.
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Алёна Самарева