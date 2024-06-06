Ведьма из Ивантеевки частично признала вину

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Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь (Елена Суликова – настоящее имя) частично признала в суде свою вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала Ивантеевского суда Московской области.
«Я помогаю СВО, частично признаю вину», — заявила, плача, Полынь на заседании.
При этом судья остановила её речь, мотивируя это тем, что сейчас ее признание или непризнание вины не исследуется.
В доме Суликовой 4 июня прошли обыски. Женщину задержали в Ивантеевке. Ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
Как поясняет региональный СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года женщина продавала запрещённую литературу. Там были призывы нападать на священников православной церкви. Также она публиковала в соцсетях видео, которые унижали верующих.
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