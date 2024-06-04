В Подмосковье силовики задержали ведьму

Фото: iStock/fotoember
В Подмосковье полиция задержала руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, её подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь – ред.), руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм"», — говорится в сообщении.
По словам источника, Суликову задержали в собственном доме в Подмосковье. Её подозревают в мошенничестве и экстремизме. По предварительным данным, участники организации оказывали людям псевдорелигиозные услуги.
Читайте также:
Суд арестовал мужа с женой за мошенничество с выплатами погибшему участнику СВО
В Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2»
Мужчину из Хабаровска задержали по подозрению в работе на украинскую разведку
Элина Позднякова