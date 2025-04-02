«Прыжки кенгуру»: Милонов назвал смену Касаткиной спортивного гражданства проституцией

Виталий Милонов (Фото: ВКонтакте @milonov)
Вторая ракетка России Дарья Касаткина решила сменить спортивное гражданство и отныне будет представлять теннисное сообщество Австралии, которую она уже назвала своей «новой родиной». Депутат Государственной думы Виталий Милонов со свойственной ему категоричностью назвал эти действия спортсменки проституцией.
В беседе с корреспондентом издания NEWS.ru он отметил необходимость соблюдать в данном случае «корректность в определениях». Уже из следующей фразы парламентария стало понятно, что под корректностью он имел ввиду вовсе не вежливость, а скорее правильность.
Он также добавил, что считает простыми и довольно неуклюжими отговорками «фразочки» о сложившейся ситуации, безвыходном положении и разных обстоятельствах. Депутат подчеркнул, что на панель женщины тоже часто шли от «безысходности».
Но и здесь, в России, Касаткину никто уже ждать не будет, заключил депутат.
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«Смена спортивного гражданства — это проституция. Я к проституции плохо отношусь, к отсутствию совести тоже», — сказал Милонов.
Он также добавил, что считает простыми и довольно неуклюжими отговорками «фразочки» о сложившейся ситуации, безвыходном положении и разных обстоятельствах. Депутат подчеркнул, что на панель женщины тоже часто шли от «безысходности».
«Русской спортсменки Касаткиной больше нет. Пусть там попрыгает со своими кенгуру. Да и прыгать-то с ракеткой недолго ей осталось. А потом кому она там будет нужна?» — задал риторический вопрос Милонов.
Но и здесь, в России, Касаткину никто уже ждать не будет, заключил депутат.
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Александр Бойцов