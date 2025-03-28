Милонову пришлось извиняться

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Депутат Госдумы Виталий Милонов извинился перед блогершей Марией Погребняк за свои слова по вопросу о выплатах женам-домохозяйкам. В беседе с NEWS.ru он заявил, что «она вроде нормальный человек», потому ей не следует обижаться на его реплику.
«Не знаю, чего Погребняк обиделась, честное слово. На меня постоянно кто-то в суд подает. <…> Совершенно не хотел ничем ее обидеть, но если ей кажется, что я ее чем-то обидел, то пусть не обижается. Я как мужчина, конечно, всегда готов сказать: «Мария, извините, если я вас чем-то обидел, точно не хотел обижать». Не хочу судиться. Я понимаю, что это ничем хорошим не закончится. Не хочу, чтобы она силы свои тратила», — поделился парламентарий.Милонов добавил, что не до конца понимает, в чем заключается позиция Погребняк касательно идеи о выплатах домохозяйкам, так как отвечал лишь на вопросы журналистов, которые могли не передать ему всей информации. При этом депутат подчеркнул, что с идеей о выплатах женщинам-домохозяйкам он по-прежнему не согласен.
«Она хорошая женщина в том плане, что действительно многодетная мама, поэтому имеет право даже чуть более строго судить о мужчинах. И пускай, и нормально. Так что, если она действительно обиделась, передайте ей, чтобы не обижалась. Мне крайне неловко», — заключил он.Читайте также:
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