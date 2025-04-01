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«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО

Милонов осудил риелтора из Томска за слова об СВО и покупке квартиры
Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил риелтора из Томска за «бизнес-план» по покупке квартиры за счет смерти бойца спецоперации. Слова политика привел Telegram-канал RT.
«Очень хочется, чтобы Господь наградил её разумом, чтобы она смогла оценить всю мерзость и глупость своих слов», — сказал Милонов.
Парламентарий призвал проверить девушку на нарушение уголовного кодекса. Перед этим риелтор высказалась в интернете о том, как можно купить квартиру женщинам за 30.

«Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, получаешь 8 млн… Это бизнес-план», — говорит она на канале по теме недвижимости.

Недавно стало известно, кто из осужденных в России знаменитых женщин может поехать на СВО.

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#новости
«Королеву марафонов» Елену Блиновскую могут отправить на СВО
«Блокнот»: Осужденная за неуплату налогов Елена Блиновская может поехать на СВО
01 апреля 2025, 12:50

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

«Королева марафонов» Елена Блиновская может отправиться в зону спецоперации на Украине, пишет «Блокнот». Обозреватели уточнили, что осужденная за неуплату налогов блогер хочет быть со своим мужем Алексеем, заключившим контракт с МО РФ в прошлом году.
«Елена не хочет сидеть пять лет в тюрьме и выразила желание помочь стране и по возможности воссоединиться с супругом», — проинформировал инсайдер.
Отмечено, что Блиновская может заниматься логистикой, собирать дроны, поэтому, ей могут дать условно-досрочное освобождение, добавили журналисты. Алексей Блиновский находится в зоне боевых действий с марта прошлого года. Осенью сообщалось, что он служил снайпером, затем стал тренировать новобранцев.

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ВСУ попытались ворваться в Белгородскую область
Бойцы ВСУ пытались войти на территорию Белгородской области РФ
01 апреля 2025, 12:36

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские военные совершили попытку пересечь российскую границу и войти на территорию Белгородской области.
Как сообщает телеграм-канал Mash, бойцы ВСУ наступали колонной из пяти боевых бронированных машин. Около 60 человек на 8 единицах техники шли к населённым пунктам Демидовка, Графовка и Прилесье, обстреливали из ракет. В результате атаки есть пострадавшие в посёлке Красная Яруга.

Истребитель F-16 прикрывал ВСУ со стороны Сумской области и бросал авиабомбы GBU-39. Пограничные укрепления прорвали со второго раза и пробили один проход. Немецкая машина Wisent 1MC сдвинула несколько противотанковых надолбов. В проход украинская армия бросила танки и бронемашины с пехотой.

В итоге наступление ВСУ оказалось неудачным, бойцы отступили в село Марьино, к государственной границе.

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#сво
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#белгородская область
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В Горловке ранены 16 человек из-за атаки украинских беспилотников
Количество раненых граждан в Горловке после атаки БПЛА ВСУ увеличилось до 16
01 апреля 2025, 12:07

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

В Горловке (ДНР) число пострадавших мирных жителей из-за атаки дронов ВСУ возросло до 16, написал в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о 15 раненых.

Приходько заявил, что противник нанёс удар по городу утром 1 апреля. По его словам, атаке беспилотников подвергся пассажирский автобус, стоявший на площади Победы в центре Горловки.

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ВСУ дважды атаковали энергообъекты РФ за минувшие сутки
01 апреля 2025, 12:04

Фото: iStock/sommersby

За минувшие сутки Украина атаковала два российских объекта энергетической инфраструктуры. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 марта украинская сторона атаковала беспилотниками электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») Запорожской области. В результате удара жители двух населенных пунктах Токмаковского района остались без электричества.

Кроме того, в тот же день вражеский беспилотник ударил по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. После этого электроснабжения лишились жители Грайворонского района.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает наносить ежедневные удары по российским объектам энергетики, несмотря на заявления о поддержке договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поэтапном урегулировании конфликта.

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«Думал полис»: солдатам ВСУ дали вместо страховки документы на трансплантацию органов
ТАСС: солдатам ВСУ дали документы на трансплантацию в Канаде вместо страховки
01 апреля 2025, 12:03

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские военнослужащие получили бумаги на трансплантацию органов в Канаде вместо страховки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МО РФ.
«Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис», — прокомментировали в министерстве.

Военные ВСУ не раз жаловались на свое командование. Упоминались угрозы и заградительные отряды. Кроме того, украинские боевики пытаются уничтожать своих же сослуживцев, чтобы те не попали в плен ВС РФ.

Между тем недавно стало известно, что пятеро украинских военнослужащих предпочитают быть в плену ВС РФ, нежели в своей армии.

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