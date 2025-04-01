«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил риелтора из Томска за «бизнес-план» по покупке квартиры за счет смерти бойца спецоперации. Слова политика привел Telegram-канал RT.
«Очень хочется, чтобы Господь наградил её разумом, чтобы она смогла оценить всю мерзость и глупость своих слов», — сказал Милонов.Парламентарий призвал проверить девушку на нарушение уголовного кодекса. Перед этим риелтор высказалась в интернете о том, как можно купить квартиру женщинам за 30.
«Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, получаешь 8 млн… Это бизнес-план», — говорит она на канале по теме недвижимости.
Недавно стало известно, кто из осужденных в России знаменитых женщин может поехать на СВО.
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