Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей про бабу и воз

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной перейти под австралийский флаг. Об этом пишет «Sport24».
В интервью изданию она отметила, что спортсменка имела полное право на этот шаг, подчеркивая, что это нормально.
Она добавила, что подобные действия подтверждают, что Россия является «абсолютно свободной страной», позволяющей своим гражданам действовать в рамках закона по своему усмотрению.
29 марта появилась информация, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство и отныне будет представлять Австралию. Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила регистрацию 27-летней спортсменки под австралийским флагом. Касаткина входит в число двенадцати лучших теннисисток мира по версии WTA и является обладательницей девяти титулов ассоциации, восемь из которых завоеваны ею в одиночных соревнованиях.
Касаткина родилась в городе Тольятти, однако покинула Россию еще в 2015 году. Сначала она перебралась в Словакию, а после в 2019 году обосновалась в Испании. Несмотря на переезд, в 2022 году ей было присвоено почетное звание заслуженного мастера спорта России.
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«Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. Это нормально», — заявила Роднина.
Она добавила, что подобные действия подтверждают, что Россия является «абсолютно свободной страной», позволяющей своим гражданам действовать в рамках закона по своему усмотрению.
29 марта появилась информация, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство и отныне будет представлять Австралию. Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила регистрацию 27-летней спортсменки под австралийским флагом. Касаткина входит в число двенадцати лучших теннисисток мира по версии WTA и является обладательницей девяти титулов ассоциации, восемь из которых завоеваны ею в одиночных соревнованиях.
Касаткина родилась в городе Тольятти, однако покинула Россию еще в 2015 году. Сначала она перебралась в Словакию, а после в 2019 году обосновалась в Испании. Несмотря на переезд, в 2022 году ей было присвоено почетное звание заслуженного мастера спорта России.
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Дарья Осипова