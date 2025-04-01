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Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей про бабу и воз

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной перейти под австралийский флаг. Об этом пишет «Sport24».
В интервью изданию она отметила, что спортсменка имела полное право на этот шаг, подчеркивая, что это нормально.

«Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. Это нормально», — заявила Роднина.

Она добавила, что подобные действия подтверждают, что Россия является «абсолютно свободной страной», позволяющей своим гражданам действовать в рамках закона по своему усмотрению.

29 марта появилась информация, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство и отныне будет представлять Австралию. Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила регистрацию 27-летней спортсменки под австралийским флагом. Касаткина входит в число двенадцати лучших теннисисток мира по версии WTA и является обладательницей девяти титулов ассоциации, восемь из которых завоеваны ею в одиночных соревнованиях.

Касаткина родилась в городе Тольятти, однако покинула Россию еще в 2015 году. Сначала она перебралась в Словакию, а после в 2019 году обосновалась в Испании. Несмотря на переезд, в 2022 году ей было присвоено почетное звание заслуженного мастера спорта России.

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#переезд
#право
Полузащитник «Краснодара» Сперцян: в этом сезоне команда «ментально» сильнее, чем в прошлом
01 апреля 2025, 18:09

Игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян заявил, что сейчас команда стала «ментально» сильнее по сравнению с прошлым сезоном.
На данный момент «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ (Российской премьер-лиги — прим. ред.). В прошлом сезоне команда была близка к тому, чтобы выиграть чемпионат, но, несмотря на победу в последнем туре над «Динамо» (1:0), золото завоевал «Зенит».
«Сейчас «Краснодар» ментально сильнее, чем в прошлом сезоне. Прошлый сезон нас многому научил», — сообщил Сперцян «РБ Спорт».
Футбольный клуб «Краснодар» является лидером чемпионата России после 22 туров текущего сезона РПЛ. Команда Мусаева набрала 49 очков. Пятого апреля на своей малой родине футболисты клуба встретятся с тольяттинским «Акроном».

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В «Ахмате» назвали самую сильную российскую команду
Тодорович назвал «Спартак» самой сильной российской командой
01 апреля 2025, 17:52

Фото: istockphoto/Andreyuu

Московский «Спартак» — самая сильная российская футбольная команда, заявил защитник грозненского «Ахмата» Дарко Тодорович в разговоре с порталом «РБ Спорт». Игрок не обделил вниманием и питерский «Зенит».
«Думаю, что «Спартак» — самая сильная команда в России. Я бы выделил «Спартак» и «Зенит», они сильнее остальных», — прокомментировал Тодорович.
Он добавил, что они показали свой уровень в матче с «Ахматом», старались все полтора часа, но и «Ахмат» в свою очередь продемонстрировал профессионализм со «Спартаком» .

«Хотелось забрать 3 очка у них, но не получилось — жалко. Идем дальше, следующий матч с «Факелом» очень важен», — заключил собеседник.

Ранее бразильский нападающий Педро назвал конкурентов «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

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Губерниев раскрыл свое мнение о возможном возвращении России к международным турнирам
Губерниев: есть трезвые голоса, которые хотят вернуть Россию
01 апреля 2025, 17:10

Дмитрий Губерниев (Фото: Instagram*/guberniev_dmitry)

Российский футбольный союз (РФС) прилагает максимальные усилия, чтобы россияне вернулись на международную арену. Об этом порталу Metaratings.ru заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Нас много кто пытается вернуть. Это касается не только футбола. Понятно что главное - это переговоры на не спортивных полях. Но то, что РФС делает максимум для возвращения, общаясь с партнерами, с коллегами за рубежом, — это факт. Я это знаю. Есть трезвые голоса, которые хотят нас вернуть. Поэтому будем надеяться», — прокомментировал собеседник.
Перед этим бывший гендиректор академии футбола «Чертаново» Николай Ларин говорил, что молодым футболистам важны международные соревнования. После событий февраля 2022 года Россию перестали допускать на международную арену. При этом футболисты показывают хорошие результаты в товарищеских матчах.

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Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
Педро: «Краснодар» и «Спартак» являются основными конкурентами «Зенита» в РПЛ
01 апреля 2025, 14:33

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

«Краснодар» и «Спартак» — основные конкуренты петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заявил порталу Metaratings.ru бразильский бомбардир питерского клуба Педро. Он подчеркнул, что за чемпионство борются многие, и «Зенит» смотрит за другими клубами.
«Мы делаем нашу работу и не смотрим за другими командами. Мы стараемся работать как можно лучше. Основной конкурент в борьбе за чемпионство? Есть много команд, которые тоже борются за титул — «Краснодар», «Спартак» и другие. Но основными я бы назвал эти два клуба», — прокомментировал футболист.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице с 46 очками, за ним идет «Спартак» с 44 баллами, а лидирует «Краснодар», имея 49 очков.

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#россия
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Ларин высказался о важности международных турниров для молодых футболистов
Ларин: возвращение на международные турниры важно для молодых футболистов
01 апреля 2025, 13:33

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Возврат на международные соревнования важен для молодых футболистов, считает экс-гендиректор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин в беседе с Metaratings.ru.
«Я бы очень хотел чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в международные соревнования. Потому что для поколения футболистов, особенно молодых футболистов, это неимоверно важно. Боюсь загадывать, когда это произойдет. Но могу сказать одно, что я очень этого хочу», — сказал собеседник.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах после событий 2022 года. Сегодня футболисты участвуют в товарищеских матчах и добиваются отличных результатов, однако представители спортивного мира жаждут возвращения РФ на международную арену.

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