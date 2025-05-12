Депутат Милонов назвал сожительство без брака «аморальным»

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Российскому обществу необходимо прививать отношение к сожительству между мужчиной и женщиной как к аморальному образу жизни. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что около трети россиян, состоящих в отношениях, не собираются вступать в брак.
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«Тут главное – не законодательное регулирование, а развитие определенных ценностей в обществе. Если в обществе будет сформулировано отношение к подобному стилю жизни как к жизни бесперспективной и аморальной, то люди начнут понимать, что тот образ жизни, который они для себя хотели выбрать, – это "играющий" образ жизни», – уточнил парламентарий в беседе с «Татар-информ».Также Милонов призвал отказаться от использования термина «гражданский брак», когда речь идёт о сожительстве мужчины и женщины. Депутат подчеркнул, что в России существуют только два вида брака – церковный и гражданский, то есть, регистрируемый в ЗАГСе. А сожительство, по его словам, нельзя назвать браком, поскольку люди в данном случае являются «любовниками».
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Анастасия Чинкова