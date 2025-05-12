Депутат Милонов назвал сожительство без брака «аморальным»

В народном календаре 13 мая — это день Якова Теплого. Такое название он получил потому, что к середине мая обычно уже устанавливается тёплая погода, и люди начинают активно работать в поле. В этот день православные христиане почитают одного из самых близких учеников Иисуса Христа, апостола Иакова Зеведеева. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».