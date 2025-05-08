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«Стала ещё больше прогибаться»: депутат Милонов раскрыл, зачем на самом деле Орбакайте высказалась об СВО

Депутат Милонов: Орбакайте высказалась об СВО из-за страха запрета на въезд в ЕС
Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте испугалась, что ей могут запретить въезд в европейские страны, поэтому начала высказываться об СВО. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, что дочь Аллы Пугачёвой после запрета на въезд в Латвию назвала спецоперацию «событиями, неприятными для всей Земли, всей страны и всей её семьи».

«Я думал, что её отрезвит позиция шпротного государства, которое ей запретило въезд. Но она, наоборот, стала ещё больше прогибаться под производителей шпрот. Она испугалась и говорит: «я такая, я с вами», – высказался Милонов в беседе с NEWS.ru.
Депутат убеждён, что Орбакайте настолько сильно боится остаться без возможности выступать в странах Европы, поскольку в этом случае на её карьере можно будет поставить крест. В России её концерты отменяются уже два года, а в США она, как заявил Милонов, никому не нужна.

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*запрещён в РФ
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Марочко: командование ВСУ готовит кадровый резерв из школьников
08 мая 2025, 06:10

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам военного эксперта Андрея Марочко, командование Вооруженных сил Украины начало подготовку кадрового резерва из школьников. Об этом сообщает ТАСС.
«Одновременно с подготовкой боевиков для отправки в зону СВО проходят аналоги советских "Зарниц" со школьниками старших классов. Таким образом, украинское командование преследует сразу несколько целей: прикрываясь детьми, пытается избежать нанесения ударов со стороны ВС РФ, а также готовит кадровый резерв еще до достижения ими совершеннолетия», — рассказал Марочко агентству.

По информации эксперта, подготовка школьников ведется на одном из полигонов Ровненской области. Там несовершеннолетние тренируются совместно с мобилизованными солдатами. Обучением занимаются в том числе и зарубежные инструкторы по стандартам НАТО.

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#всу
#украина
#школьники
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Над Украиной тихо после приказа Путина о перемирии
Reuters: в небе над Украиной тихо после приказа Путина о перемирии
08 мая 2025, 05:40

Фото: iStock/Silent_GOS

В небе над Украиной тихо впервые за несколько дней после приказа президента РФ Владимира Путина о перемирии в честь годовщины Победы в ВОВ. Об этом сообщает Reuters.
«Впервые за несколько дней над Киевом и другими крупными городами Украины не звучали сигналы воздушной тревоги. По данным на раннее утро четверга Киев оставался спокойным — в отличие от предыдущих суток, когда город сотрясали взрывы», — передает агентство.

В издании обратили внимание на то, как Украина усилила атаки беспилотников на российские регионы, в том числе и на Москву. Это случилось после объявления перемирия Владимиром Путиным, на фоне чего во многих аэропортах было приостановлено осуществление перелетов.

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#киев
#рф
#владимир путин
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В Липецкой области прогремел взрыв
Shot: в Липецкой области прогремел взрыв
08 мая 2025, 04:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Липецкой области прогремел взрыв, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Взрыв прогремел в Липецкой области. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет telegram-канал.

Взрыв прогремел над регионов в районе 3:50 по московскому времени. Перед этим жители слышали звук мотора. Предварительно, причиной взрыва является работа ПВО по вражескому беспилотнику. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию. О пострадавших и разрушениях на данный момент неизвестно. В региона объявлен режим воздушной опасности.

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Зеленский: массированные атаки дронов на РФ справедливы
08 мая 2025, 02:50

Фото: iStock/bbsferrari

Владимир Зеленский заявил, что массированные атаки дронов ВСУ на Россию в последние несколько дней являются справедливыми. Об этом глава киевского режима сказал в своем обращении, опубликованном в telegram-канале.
«Совершенно справедливо, что российское небо... сегодня зеркально тоже неспокойно», — заявил Зеленский.

Помимо этого политик анонсировал усиление санкционного давления на Россию. К тому же глава киевского режима продолжил настаивать на введении 30-дненого перемирия с РФ, к которому Украина готова.

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#зеленский
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#беспилотник
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Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в ВОВ
08 мая 2025, 00:18

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

С нуля часов 8 мая началось объявленное Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в ВОВ. Оно будет действовать до 0:00 с 10 на 11 мая.
Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима, Россия даст адекватный ответ на это.

В ходе прошлого перемирия, которое было объявлено с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля в честь празднования Пасхи, Минобороны РФ зафиксировало порядка 4,9 тысячи нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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