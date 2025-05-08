«Стала ещё больше прогибаться»: депутат Милонов раскрыл, зачем на самом деле Орбакайте высказалась об СВО

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Певица Кристина Орбакайте испугалась, что ей могут запретить въезд в европейские страны, поэтому начала высказываться об СВО. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, что дочь Аллы Пугачёвой после запрета на въезд в Латвию назвала спецоперацию «событиями, неприятными для всей Земли, всей страны и всей её семьи».
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*запрещён в РФ
«Я думал, что её отрезвит позиция шпротного государства, которое ей запретило въезд. Но она, наоборот, стала ещё больше прогибаться под производителей шпрот. Она испугалась и говорит: «я такая, я с вами», – высказался Милонов в беседе с NEWS.ru.Депутат убеждён, что Орбакайте настолько сильно боится остаться без возможности выступать в странах Европы, поскольку в этом случае на её карьере можно будет поставить крест. В России её концерты отменяются уже два года, а в США она, как заявил Милонов, никому не нужна.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова