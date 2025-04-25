«Тюремные романы, беременности и промискуитеты всякие»: Милонов взялся за телеканал Ю

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Телеканал Ю нужно переформатировать, чтобы на нем показывали программы про добровольцев СВО, садоводство и фермерство, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, сейчас телеканал пытается «пожать несвежий урожай MTV».
Читайте также:
Милонов назвал хайпом призыв Ткаченко к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
Депутат Милонов не исключил, что экстрасенс Шепс может быть психически нездоров
«В тюрьму или психбольницу»: Виталий Милонов высказался о предложении увеличить штрафы для гадалок
«Это будет гораздо лучше, полезнее, чем телеканал Ю со своими тюремными романами, беременностями в несовершеннолетнем возрасте, промискуитетами всякими разными», — посетовал он.Милонов добавил, что нынешние программы Ю пытаются подражать «сомнительным шоу», придуманным в США и на Украине, так как именно там передачи акцентированы на «сексуально ориентированную риторику».
Читайте также:
Милонов назвал хайпом призыв Ткаченко к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
Депутат Милонов не исключил, что экстрасенс Шепс может быть психически нездоров
«В тюрьму или психбольницу»: Виталий Милонов высказался о предложении увеличить штрафы для гадалок
Данил Пономарев