Депутат Милонов объяснил, почему «разложение мозга» стало словом 2024 года на Западе

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
«Пушкин» стало словом 2024 года по версии Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Оксфордский же словарь выбрал словом года выражение «разложение мозга» (brain rot), что обозначает предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, который чрезмерно потребляет некачественный контент в интернете.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что выбранные слова отражают все общество.
По его словам, модель западного общества оптимально сочетается с выбранным выражением года.
Читайте также:
«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов
«Не завидую ему»: Виталий Милонов вывезет на полигон обидчика своего сына
«Прогрессивная шкала»: Милонов объяснил нововведение о снижении ипотеки за каждого ребёнка
«Каждое слово отвечает тому, что наиболее близко для этого места. В Оксфорде есть очень известная клиника, диагностирующая патологию мозга. Один из главных лидеров Запада Джордж Байден является абсолютно приятным объектом изучения в этом плане. Глядя на него, конечно, начинаешь думать про выражения «разложение мозга», «деградация», «деменция». Это все подходит им», — сказал он.
По его словам, модель западного общества оптимально сочетается с выбранным выражением года.
«Эта маразматическая модель демократии в Соединенных Штатах и среди Европейского Союза как раз отвечает этому выражению, этому духу подходит оптимальным образом», — добавил депутат.
Читайте также:
«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов
«Не завидую ему»: Виталий Милонов вывезет на полигон обидчика своего сына
«Прогрессивная шкала»: Милонов объяснил нововведение о снижении ипотеки за каждого ребёнка
Анастасия Бондарева