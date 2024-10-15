«Прогрессивная шкала»: Милонов объяснил нововведение о снижении ипотеки за каждого ребёнка

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Снижать ипотеку на 1% за каждого ребёнка предложил депутат Виталий Милонов. Он считает, что семьи, где пять и более детей, спасают демографию страны, поэтому должны чувствовать себя под защитой.
Депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России должна быть прогрессивная шкала мер соцзащиты для многодетных.
По его словам, чтобы численность страны не уменьшалась за счет внутренних ресурсов, нужно особо выделить меры поддержки большим семьям.
В данный момент предложение, как сказал собеседник, прорабатывается с правительством.
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«У нас есть замечательная идея: при наличии троих детей давать 6% семейной ипотеки, естественно, чем больше детей, тем меньше дохода на каждого человека, и было бы справедливее для семей с шестью детьми уже 3% или 2%, то есть снижать», — сказал депутат.
По его словам, чтобы численность страны не уменьшалась за счет внутренних ресурсов, нужно особо выделить меры поддержки большим семьям.
«Семья с тремя детьми является нормой. А большие семьи — это проблемно. И меры поддержки положены им, если они нищие. Всем без исключения, у кого много детей, нужно снизить ипотеку, чтобы люди, которые принадлежат к среднему классу, так и принадлежали к нему, даже если у них пять или восемь детей», — объяснил Милонов.
В данный момент предложение, как сказал собеседник, прорабатывается с правительством.
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Анастасия Бондарева