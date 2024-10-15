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«Прогрессивная шкала»: Милонов объяснил нововведение о снижении ипотеки за каждого ребёнка

Депутат Милонов: нужно снизить ипотеку семьям с пятью и более детьми
15 октября 2024, 12:19
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Снижать ипотеку на 1% за каждого ребёнка предложил депутат Виталий Милонов. Он считает, что семьи, где пять и более детей, спасают демографию страны, поэтому должны чувствовать себя под защитой.
Депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России должна быть прогрессивная шкала мер соцзащиты для многодетных.

«У нас есть замечательная идея: при наличии троих детей давать 6% семейной ипотеки, естественно, чем больше детей, тем меньше дохода на каждого человека, и было бы справедливее для семей с шестью детьми уже 3% или 2%, то есть снижать», — сказал депутат.



По его словам, чтобы численность страны не уменьшалась за счет внутренних ресурсов, нужно особо выделить меры поддержки большим семьям.

«Семья с тремя детьми является нормой. А большие семьи — это проблемно. И меры поддержки положены им, если они нищие. Всем без исключения, у кого много детей, нужно снизить ипотеку, чтобы люди, которые принадлежат к среднему классу, так и принадлежали к нему, даже если у них пять или восемь детей», — объяснил Милонов.

В данный момент предложение, как сказал собеседник, прорабатывается с правительством.

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#демография
Ефимов: в бывшей промзоне «Северянин» в Москве появится пешеходный бульвар
15 октября 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В Москве на месте бывшей промзоны «Северянин» появится пешеходный бульвар. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Пешеходный бульвар обустроят в рамках программы комплексного развития территорий.

«Например, на части бывшей промзоны «Северянин» неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», – рассказал Ефимов.

По его словам, в рамках комплексного развития территории на участке площадью около семи гектаров будет построен квартал по программе реновации, который займёт территорию около 152 тысяч квадратных метров. Здесь также запланировано строительство образовательного комплекса на 650 мест.

Кроме того, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проект включает в себя благоустройство дворов, территории школы и детского сада. Там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки.

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#площадки
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Автомобильные коды регионов России: подробная таблица с расшифровкой
15 октября 2024, 12:48

Фото: iStock/zheltikov

Государственный регистрационный номер автомобиля — это уникальный идентификатор транспортного средства, который также указывает на регион, из которого автомобиль прибыл. В Российской Федерации всего 89 субъектов, каждому из которых присвоено индивидуальное цифровое значение.
Таблица с кодами регионов, принцип их распределения, а также какие ожидаются новые коды — в материале «Радио 1».

Что такое автомобильные коды регионов России

Автомобильные коды регионов России — это система обозначений, которая используется для определения места регистрации транспортного средства. Коды состоят из цифр и букв и позволяют быстро определить, из какого региона автомобиль зарегистрирован.

Сам номерной знак используется для идентификации автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Его выдают вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства.

Из каких цифр и букв состоят автомобильные номера

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

В России в номерных знаках используются все цифры и 12 букв, которые имеют аналоги в латинице: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

Например, автомобильный номер «А123АА90RUS» означает:
  • «А» — серия;
  • «123» — номер;
  • «АА» — серия;
  • «90» — код региона (в данном случае — Московская область);
  • RUS — Россия.
Разные типы транспортных средств также имеют разный порядок символов в номерных знаках. К примеру:
  • А 123 АА — легковые и грузовые автомобили;
  • АА 123 — такси и автобусы;
  • АА 1234 — прицепы;
  • 1234 АА — мотоциклы и тракторы.

Таблица автомобильных кодов регионов России

Для более удобного поиска соответствующего кода и его привязки к определенному региону России есть удобная таблица. В ней указаны цифровые обозначения областей и республик, которые действуют в 2024 году.

01Республика Адыгея
02, 102, 702Республика Башкортостан
03Республика Бурятия
04Республика Алтай (Горный Алтай)
05Республика Дагестан
06Республика Ингушетия
07Кабардино-Балкарская Республика
08Республика Калмыкия
09Республика Карачаево-Черкессия
10Республика Карелия
11Республика Коми
12Республика Марий Эл
13, 113Республика Мордовия
14Республика Саха (Якутия)
15Республика Северная Осетия — Алания
16, 116, 716Республика Татарстан
17Республика Тыва
18Удмуртская Республика
19Республика Хакасия
21, 121Чувашская Республика
22Алтайский край
23, 93, 123, 193Краснодарский край
24, 84, 88, 124Красноярский край
25, 125Приморский край
26, 126Ставропольский край
27Хабаровский край
28Амурская область
29Архангельская область
30Астраханская область
31Белгородская область
32Брянская область
33Владимирская область
34, 134Волгоградская область
35Вологодская область
36, 136Воронежская область
37Ивановская область
38, 138Иркутская область
39Калининградская область
40Калужская область
41Камчатский край
42, 142Кемеровская область
43Кировская область
44Костромская область
45Курганская область
46Курская область
47, 147Ленинградская область
48Липецкая область
49Магаданская область
50, 90, 150, 190, 750Московская область
51Мурманская область
52, 152Нижегородская область
53Новгородская область
54, 154Новосибирская область
55, 155Омская область
56, 156Оренбургская область
57Орловская область
58Пензенская область
59, 159Пермский край
60Псковская область
61, 161, 761Ростовская область
62Рязанская область
63, 163, 763Самарская область
64, 164Саратовская область
65Сахалинская область
66, 96, 196Свердловская область
67Смоленская область
68Тамбовская область
69Тверская область
70Томская область
71Тульская область
72Тюменская область
73, 173Ульяновская область
74, 174Челябинская область
75Забайкальский край
76Ярославская область
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799, 977Москва
78, 98, 178, 198Санкт-Петербург
79Еврейская автономная область
80Донецкая Народная Республика
81Луганская Народная Республика
82Республика Крым
83Ненецкий автономный округ
84, 184Херсонская область
85, 185Запорожская область
86, 186Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
87Чукотский автономный округ
89Ямало-Ненецкий автономный округ
92Севастополь
94Территории за пределами РФ, обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России
95Чеченская республика
188Харьковская область




Двухзначные коды регионов

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Двузначные коды регионов использовались изначально, пока органам ГИБДД хватало их для номерных знаков. Выдавались они в алфавитном порядке регионов.
  • коды с 1 по 21 — республики;
  • коды с 22 по 27 — края;
  • коды с 28 по 76 — области, однако строки 41, 59 и 75 принадлежат Камчатскому, Пермскому и Забайкальскому краям, которые покинули «собратьев» из-за того, что раньше все же были областями;
  • коды 77 и 78 — города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург.
Дальше привычный порядок начинает хромать.
  • коды 79-82 — Еврейская автономная область, ДНР, ЛНР и Крым;
  • код 83 — «выскочивший» раньше положенного Ненецкий АО;
  • коды 84 и 85 — новые территории — Херсонская и Запорожская области;
  • коды с 86 по 89 — автономные округа;
  • код 92 — еще один город федерального значения —Севастополь;
  • код 94 — территории, которые находятся за пределами Российской Федерации. Например, Байконур, который Россия арендовала у Казахстана до 2050 года.
Отдельно стоит отметить номера военных машин, у которых вместо кода региона указывают код военного округа или вида войск.

Трехзначные коды регионов

Трехзначные коды стали вводить, когда для обозначения регионов перестало хватать двузначных. С 2013 по 2020 годы в начало числа ставили цифры 1 и 7, так как они лучше считывались камерами и не занимали много места на номерных знаках. Однако с 2020 года, после внесения изменений в приказ МВД №766, регионам разрешили присваивать любые трехзначные коды, кроме нуля в начале.

Использование трехзначных кодов регионов на номерах автомобилей позволяет расширить количество возможных комбинаций и упростить процедуру регистрации транспортных средств.

Старые коды регионов

Фото: iStock/Apriori1

В настоящее время при выдаче номеров во многих регионах не применяются некоторые коды, так как все возможные комбинации символов для них уже использованы. К примеру, до 2000 года Чечня использовала код 20, однако сейчас он заменен на 95. Числовое обозначение Калининградской области сменили с 91 на 39.

Сейчас в стране накопилось уже 39 старых автомобильных номеров, которые скоро перестанут выдавать или уже не выдаются. Это номера с кодами 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777 и 799.

Стоит отметить, что при перепродаже автомобиля новый владелец может сохранить действующий регистрационный номер. Поэтому номера с этими кодами все еще используются на номерных знаках, останавливается лишь их выдача.

Какие ожидаются новые коды

Два года назад в России появился десяток новых кодов регионов. Так, Омской области добавилась комбинация 155, а после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — коды 80, 81, 84, 85 и, соответственно, 180, 181, 184 и 185.

Предполагается, что в ближайшем будущем у Москвы появятся новые региональные коды: 497 и 999. Возможно, после 2025 года для Санкт-Петербурга будут использоваться коды 278 и 878.

Также в будущем могут быть введены следующие региональные коды:
  • 616 — для Татарстана;
  • 222 — для Алтайского края;
  • 330 — для Архангельской области;
  • 333 — для Владимирской области;
  • 444 — для Костромской области;
  • 660 — для Псковской области;
  • 661 — для Ростовской области;
  • 662 — для Рязанской области;
  • 663 — для Самарской области;
  • 664 — для Саратовской области;
  • 665 — для Сахалинской области;
  • 667 — для Смоленской области;
  • 668 — для Тамбовской области;
  • 669 — для Тверской области;
  • 995 — для Чеченской республики.
Важно отметить, что пока это лишь предположения о возможном развитии событий.

В каких регионах несколько кодов

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В России есть много регионов, которые имеют несколько кодов регистрационных знаков. К примеру, такая практика распространена в таких субъектах, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Краснодарский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Самарская, Ростовская, Челябинская и Свердловская области и другие.

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В Подмосковье зарегистрировали 8,9 тыс. объектов по «гаражной амнистии»
15 октября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Около 8,9 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первые девять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«За три квартала 2024 года в Подмосковье по упрощённой схеме в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировали о 8,9 тыс. объектов недвижимости, в том числе свыше 2,5 тыс. гаражей — на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также более 6,4 тыс. земельных участков: на полторы тысячи больше, чем с января по сентябрь прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь зарегистрированных в этом году по «гаражной амнистии» земельных участков составила 164 тысячи квадратных метров.

Всего с начала «гаражной амнистии» в Подмосковье зарегистрировали 7 тысяч 115 гаражей и 15 тысяч 636 земельных участков.

В министерстве напомнили, что «гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года.

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#минимущества
#гараж
#регистрация
#московская область
#подмосковье
#земельные участки
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«Билайн»: аферисты взламывают неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp*
15 октября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Urupong

Неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp* взламывают мошенники, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя клиентского обслуживания и сервиса розницы «Вымпелкома» Дмитрия Чернова.
«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», — прокомментировал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что аферисты меняют изображение в профиле, используя лого компании, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы. Идентифицировать мошенника сложно, поскольку вызов идет через мессенджер. В зоне риска находятся пенсионеры.

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#россия
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#новости
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В округе Восход завершили строительство фонтана
15 октября 2024, 11:50

Фото: Ксения Афонина

Строительство фонтана завершили в подмосковном округе Восход, чаша фонтана сделана из гранита и керамогранита, в конструкции 16 форсунок для подачи водяных струй и 49 светодиодных подсветок. Однако полюбоваться на работу нового фонтана жители смогут только в будущем году, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Мы планируем запустить фонтан уже в следующем году, так как бригада завершила работы только сейчас. Поэтому мы не станем устанавливать железные круги и фонтанный столб, ведь уже пора готовить фонтан к зиме», — пояснил замглавы городского округа Восход Евгений Назаренко.
Он добавил, что фонтан включат в конце апреля 2025 года, и жители смогут каждый день до конца тёплого сезона любоваться светодинамическим водным шоу.

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#благоустройство
#фонтан
#московская область
#подмосковье
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Археологи обнаружили уникальный артефакт при раскопках в центре Москвы
Археологи во время раскопок обнаружили в Москве старинный костяной циркуль
15 октября 2024, 11:48

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Московские археологи во время раскопок обнаружили старинный костяной циркуль. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
«Во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке специалисты обнаружили костяной циркуль конца XVIII — начала XIX века», — приводится информация на сайте.

Примечательно, что ранее в столице подобные артефакты не были найдены. Циркуль, у которого сохранилась костяная часть ножки и латунное крепление с дужкой, мог принадлежать студенту или инженеру. В скором времени старинную находку передадут в музейный фонд.

Ранее сообщалось, что археологи в Москве обнаружили артефакты возрастом девять тысяч лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#фонд
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#археология
#москва
#музеи
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В благоустройстве Подмосковья задействуют технологии VK
15 октября 2024, 11:40

Фото: iStock/RoschetzkyIstockPhoto

Оптимальные стратегии благоустройства в Московской области помогут выбрать аналитические сервисы на базе машинного обучения VK Predict, сообщает пресс-служба регионального Минблагоустройства.
«Пилотный проект на основе технологий VK позволил определить влияние уже принятых мер на популярность локаций среди жителей. Например, посещаемость парков Малевича и Шишкин лес после благоустройства выросла в два раза», — говорится в сообщении.
Аналитические сервисы позволят определить точки притяжения людей, составить примерный «портрет» посетителей: средний возраст, потребности и пр. и таким образом выбрать наиболее перспективные варианты благоустройства.

«При проектировании территорий мы стараемся анализировать информацию для разработки проектов по благоустройству, в этом нам помогают новые сервисы. Каждый проект разрабатывается с учетом полученной информации, чтобы благоустройство было более функциональным и востребованным», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Отмечается, что ИТ-технологии помогают обработать большие массивы информации, что позволяет определить перспективные направления развития и сделать регион более комфортным, а инвестиции — максимально эффективными.

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#московская область
#подмосковье
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Жгут и массаж: Стилист рассказала, как сохранить объем волос в осенне-зимний период
Стилист Тоторина: волосам в осенне-зимний период нужны сухой шампунь и пудра
15 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Elena Batkova

Наступила пора холодов. Люди надевают головные уборы, чтобы уберечься себя от порывов ветра. Но что делать с волосами? Хочется, чтобы они всегда выглядели ухоженно, красиво и аккуратно.
Стилист Галина Тоторина в беседе с «Радио 1» рассказала, как ухаживать за волосами в осенне-зимний период.

«Нам нужно увлажнять волосы, потому что после подключения отопительного сезона дома жарко, а на улице холодно. Увлажнение — это маски и кондиционеры. Также стоит использовать антистатик, чтобы волосы не электризовались. Термозащита тоже хорошо пригодится в холода», — объяснила эксперт.
Она добавила, что шапки, действительно, переносят различные загрязнения, однако есть вариант, как этого избежать.

«Шапки быстро впитывают загрязнение. А если мы будем использовать шапки-пятидневки, и в конце недели их стирать, то волосы будут меньше электризоваться, будут чистыми, а прическа сможет долго оставаться ухоженной», — рекомендовала стилист.

По ее словам, можно сохранить объем и эффект волос, несмотря на головные уборы, и для этого есть несколько «приемов»:

  • Если у вас каре, средняя длина либо стрижка с удлиненной челкой, перекиньте пробор в противоположную сторону от того, как вы носите, и после этого натягивайте шапку. Волосы привыкнут лежать в неестественном для себя положении, а потом, когда вы снимете шапку и сделаете легкий массаж, лягут обратно, имея хороший объем.
  • Если вы обладаете длинными волосами, то стоит максимально высоко сделать куличку, закрутить жгут и убрать все под шапку. Потом снять и сделать массаж. Будет не просто объем, но и красивые волны.

Также Тоторина подчеркнула, что хорошо использовать лак несильной фиксации, солевой спрей, сухую пудру или сухой шампунь.

«После сушки волос побрызгать лаком несильной фиксации и немножко поджать волосы. Если объем упал, нужно сделать массаж и побрызгать сухой пудрой. И можно использовать сухой шампунь прямо после мытья», — посоветовала специалист.

Она развеяла миф о том, что сухой шампунь и пудра проникают в кожу головы и влияют на мозговую деятельность.

«Я использую их на протяжение десяти лет, и мой мозг в порядке!» — заключила стилист.

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В Ступине провели выездную администрацию на предприятии «Аэросила»
15 октября 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с представителями муниципалитета и Ступинской больницы провели встречу с работниками научно-производственного предприятия «Аэросила» в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба округа. Во встрече также принял участие замдиректора предприятия Олег Голосеев.
«В ходе встречи был поднят вопрос о работе общественного транспорта: жительница посёлка Монино пожаловалась, что объединение нескольких маршрутов усложнило сотрудникам предприятия путь на работу и домой. Глава округа рассказал, почему пришлось прибегнуть к той мере, а также сообщил, что предпринимается для улучшения ситуации. В частности, перевозчик набирает дополнительных водителей», — говорится в сообщении.
Жители также спросили о сроках завершения капитального ремонта городского бассейна. Сергей Мужальских сообщил, что работы должны закончить до конца года. На встрече также обсудили вопросы, касающиеся ЖКХ, вывоза мусора, ремонта домов и пр.

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