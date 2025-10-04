Депутат Милонов оправдался за покупку iPhone 17 Pro фразой про поиск «дырок»
Депутата Госдумы Виталия Милонова заметили с новым iPhone 17 Pro ярко-оранжевого цвета. В интервью изданию «Подъём» он поспешил объяснить приобретение дорогого зарубежного смартфона.
Парламентарий заявил, что использует его исключительно для поиска «уязвимостей и дырок» в операционной системе.
«Мы с группой молодых ленинградских учёных из совета ветеранов ищем сейчас уязвимости и дырки в операционной системе для того, чтобы поставить туда полноценное российское ПО», – объяснил Милонов.При этом депутат призвал россиян покупать телефоны не в «пафосных салонах», а в комиссионных магазинах, где, по его мнению, иностранцы сдают гаджеты за полцены, чтобы «купить билеты в Мариинский театр или на Надежду Кадышеву».
Ранее Милонов не раз критиковал любителей дорогих гаджетов, называя их «чилийскими лошарами» и «бахнутыми».