Депутат Милонов оправдался за покупку iPhone 17 Pro фразой про поиск «дырок»

04 октября 2025, 18:58

Депутат Милонов купил iPhone 17 Pro для поиска в нём уязвимостей и дырок

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутата Госдумы Виталия Милонова заметили с новым iPhone 17 Pro ярко-оранжевого цвета. В интервью изданию «Подъём» он поспешил объяснить приобретение дорогого зарубежного смартфона.





Парламентарий заявил, что использует его исключительно для поиска «уязвимостей и дырок» в операционной системе.





«Мы с группой молодых ленинградских учёных из совета ветеранов ищем сейчас уязвимости и дырки в операционной системе для того, чтобы поставить туда полноценное российское ПО», – объяснил Милонов.