«Нельзя трогать великих!»: Милонов заступился за «Сектор Газа» и неприличные стихи Маяковского и Есенина

18 сентября 2025, 19:03

Депутат Милонов заступился за рок-группу «Сектор Газа»

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что, несмотря на спорный характер некоторых песен группы «Сектор Газа», творчество коллектива нельзя полностью исключать из культурного поля. Своим мнением парламентарий поделился в интервью Общественной Службе Новостей.





По его словам, коллектив и его лидер Юрий Хой – неотъемлемая часть советской и российской музыкальной истории.





«Если вспомнить, то в поздние советские времена песни этой самой группы звучали на каждом углу, эти композиции являются уже по-настоящему народными. Песни группы являлись неким гимном, который звучал против чудовищного и тягучего болота, в которое страну превратили коммунисты во главе с Горбачевым», – отметил Милонов.

«Нельзя одним приказом взять и убрать целую эпоху в нашей музыкальной индустрии. Цензурировать? Да! Это другое дело, чтобы были предупреждения перед прослушиванием о том, что в песне есть мат или какие-то неприличные высказывания. Но полный запрет – это бредовая идея. Кому надо, тот найдёт», – добавил Милонов.