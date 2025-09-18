«Нельзя трогать великих!»: Милонов заступился за «Сектор Газа» и неприличные стихи Маяковского и Есенина
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что, несмотря на спорный характер некоторых песен группы «Сектор Газа», творчество коллектива нельзя полностью исключать из культурного поля. Своим мнением парламентарий поделился в интервью Общественной Службе Новостей.
По его словам, коллектив и его лидер Юрий Хой – неотъемлемая часть советской и российской музыкальной истории.
«Если вспомнить, то в поздние советские времена песни этой самой группы звучали на каждом углу, эти композиции являются уже по-настоящему народными. Песни группы являлись неким гимном, который звучал против чудовищного и тягучего болота, в которое страну превратили коммунисты во главе с Горбачевым», – отметил Милонов.Депутат подчеркнул, что готов активно защищать интересы коллектива и не допустит отмены их песен.
«Нельзя одним приказом взять и убрать целую эпоху в нашей музыкальной индустрии. Цензурировать? Да! Это другое дело, чтобы были предупреждения перед прослушиванием о том, что в песне есть мат или какие-то неприличные высказывания. Но полный запрет – это бредовая идея. Кому надо, тот найдёт», – добавил Милонов.Кроме того, депутат прокомментировал обсуждения вокруг возможных запретов творчества других выдающихся деятелей культуры. Он напомнил, что даже у великих поэтов, таких как Маяковский и Есенин, встречаются неприличные строки, которые, тем не менее, являются частью культурного наследия.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина призывала исключить песни «Сектора Газа» из публичного вещания, мотивируя это несоответствием композиций духовно-нравственным нормам. Позже она уточнила, что не выступала за полный запрет, а её слова неправильно интерпретировали журналисты.