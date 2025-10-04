Депутат Милонов потребовал изъять имущество дочери бандита Цапка после ДТП
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо конфисковать имущество дочери криминального авторитета Сергея Цапка. Его слова приводит NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что девушка не могла иметь собственных источников дохода для покупки дорогостоящих активов.
«С чего вдруг она может получить такие средства? Понятно, что это кровавые деньги. Она ездит на кровавом автомобиле Mercedes, который пахнет бандитизмом <...>. Надо посмотреть все, что у них осталось, и все изъять у этой поганой семейки», — сказал он.Напомним, ДТП произошло 28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области. Дочь бандита на своем Mercedes врезалась в жилой дом. На кадрах с места происшествия видно, как иномарка проломила кирпичную стену, выбила окна и частично оказалась внутри помещения.