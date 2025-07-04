Депутат Милонов поддержал идею о сокращении рабочего времени по пятницам
Инициатива о сокращении длительности рабочего дня по пятницам актуальна и давно назрела с учётом изменившихся условий труда и загрузки сотрудников. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «Татар-информ».
Ранее группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым предложила сократить на один час продолжительность рабочего дня по пятницам при пятидневной рабочей неделе.
«Пятница – это день, когда рабочая эффективность снижается, а физическая и эмоциональная усталость накапливается за всю неделю. Это подтверждается и медицинскими исследованиями, и реальной ситуацией на рабочих местах», – подчеркнул Милонов.Парламентарий отметил, что сегодня границы между работой и личной жизнью практически стёрты, поэтому сотрудники практически круглосуточно остаются вовлечёнными в рабочий процесс, оставаясь на связи через мессенджеры и корпоративные чаты. Это создаёт дополнительную нагрузку даже вне официального рабочего времени.
В связи с этим, Милонов назвал переход к сокращённому рабочему дню по пятницам первым шагом к более системной реформе.
«Лучше всего даже перейти на семичасовой рабочий день. Это позволит улучшить здоровье сотрудников и повысить общую продуктивность труда», – добавил депутат.