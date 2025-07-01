Депутат Милонов предложил СБУ объявить в розыск всех россиян
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой действий Службы безопасности Украины (СБУ), заявив, что она должна объявить в розыск всех граждан России.
По его мнению, это является попыткой украинских спецслужб одержать виртуальные победы на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий.
«На фоне отсутствия глобальных успехов у Украины СБУ начинает играть в солдатиков. Они объявляют в розыск, чтобы создать иллюзию победы», — отметил Милонов в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что поддержка Владимира Зеленского исходит от «звезд за деньги», тогда как в России народ единодушно поддерживает своего лидера.
Депутат указал на то, что российский режиссер Никита Михалков не является единственным деятелем искусства, которого СБУ объявила в розыск. Ранее в этот список вошли певец Аким Апачев и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. Милонов подчеркнул, что все россияне, включая деятелей искусства и рабочих, трудятся на благо страны и ради победы.