Депутат Милонов предложил СБУ объявить в розыск всех россиян

01 июля 2025, 15:26

Фото: iStock/ANGHI

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой действий Службы безопасности Украины (СБУ), заявив, что она должна объявить в розыск всех граждан России.





По его мнению, это является попыткой украинских спецслужб одержать виртуальные победы на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий.





«На фоне отсутствия глобальных успехов у Украины СБУ начинает играть в солдатиков. Они объявляют в розыск, чтобы создать иллюзию победы», — отметил Милонов в беседе с NEWS.ru.