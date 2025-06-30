В Госдуме предложили запретить аборты в День семьи, любви и верности

30 июня 2025, 14:56

Депутат Милонов выступил за запрет абортов в День семьи, любви и верности

Фото: iStock/Yta23

В День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, необходимо запретить аборты. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.







«8 июля нужно сделать днём, когда запрещены все аборты, кроме экстренных ситуаций, когда это становится вопросом жизни. Это точно нужно сделать», – заявил парламентарий в беседе с «Татар-информ».