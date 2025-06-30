В Госдуме предложили запретить аборты в День семьи, любви и верности
Депутат Милонов выступил за запрет абортов в День семьи, любви и верности
В День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, необходимо запретить аборты. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«8 июля нужно сделать днём, когда запрещены все аборты, кроме экстренных ситуаций, когда это становится вопросом жизни. Это точно нужно сделать», – заявил парламентарий в беседе с «Татар-информ».Также депутат прокомментировал ранее выдвинутое его коллегами предложение о том, чтобы сделать День семьи, любви и верности выходным. Милонов уточнил, что такого запроса в обществе нет. К тому же, к рассмотрению таких вопросов он призвал подходить «аккуратно», поскольку они касаются экономики страны.