«Цирк уродцев»: Милонов призвал запретить выступать артистам, одержимым пластическими операциями

03 июля 2025, 10:58

Депутат Милонов призвал запретить выступать артистам, одержимым пластикой

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

Отечественным звёздам, одержимым пластическими операциями, хотят запретить выступать на сцене. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с изданием «Абзац».





Депутат пояснил, что речь идёт только о тех знаменитостях, которые в результате пластики «меняются до неузнаваемости». Подобные преображения Милонов сравнил с «признаками психического расстройства».





«Его (злоупотребляющего пластикой артиста – прим. ред.) публичное выступление некорректно с медицинской точки зрения, с точки зрения медицинской этики. Это уже получается не выступление, а средневековый цирк уродцев, что противоречит современному взгляду на гуманизм и толерантное отношение к людям с ментальными проблемами», – уточнил парламентарий.