Депутат Милонов пообещал провести рейд по борделям на новогодние праздники
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов рассказал, как проведет новогодние праздники. Депутат намерен продолжить традицию проведения рейдов по борделям.
В беседе с «Газетой.Ru» Милонов сказал, что он получает много информации о местах, где нарушается закон, включая бордели, трансвеститов, нелегалов и точки продажи контрафактной продукции. Он подчеркнул, что не видит причин менять свои привычные подходы к проверкам.
Милонов добавил, что будет продолжать борьбу с «злом» весь 2026 год и надеется, что рейды принесут слезы нарушителям закона и улыбки «честным русским людям».
