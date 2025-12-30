Достижения.рф

Депутат Милонов пообещал провести рейд по борделям на новогодние праздники

Фото: iStock/M-Production

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов рассказал, как проведет новогодние праздники. Депутат намерен продолжить традицию проведения рейдов по борделям.



В беседе с «Газетой.Ru» Милонов сказал, что он получает много информации о местах, где нарушается закон, включая бордели, трансвеститов, нелегалов и точки продажи контрафактной продукции. Он подчеркнул, что не видит причин менять свои привычные подходы к проверкам.

Милонов добавил, что будет продолжать борьбу с «злом» весь 2026 год и надеется, что рейды принесут слезы нарушителям закона и улыбки «честным русским людям».

Иван Мусатов

