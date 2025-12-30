Российский хакер из PalachPro взломал 2,4 тысячи камер на Украине

30 декабря 2025, 13:02

Фото: iStock/Alina Vytiuk

Российский хакер из группировки PalachPro взломал около 2,4 тысячи камер видеонаблюдения на территории Украины и получил доступ к их серверам. Под наблюдение попали устройства, которые установлены на центральных улицах, в магазинах, на площадях, заводах и других объектах по разным регионам страны.





По информации URA.RU, киберфайтер воспользовался уязвимостью в украинских системах видеонаблюдения и преодолел защиту камер. На выполнение взлома, по его словам, ушла примерно неделя.





«Киберфайтер из PalachPro, воспользовавшись уязвимостью украинских камер, сломал системы защиты, которые следуют за центральными улицами, магазинами, площадями, заводами и другими объектами», — говорится в сообщении.